Трамп назначит журналистку Fox News главой пресс-службы Госдепа США?

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что новым руководителем пресс-службы Госдепартамента станет журналистка телеканала Fox News Тэмми Брюс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал Трамп в пятницу в Truth Social.

"Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента присоединится к выдвинутому на должность госсекретаря Марко Рубио, - написал Трамп. - Тэмми очень давно работает в СМИ и более двух десятилетий сообщает правду американским гражданам. Я уверен, что она продемонстрирует ту же силу убеждения и бесстрашие духа на новой должности". Сейчас пост руководителя пресс-службы Госдепартамента США занимает Мэттью Миллер.