https://news.day.az/politics/1720586.html Азербайджан является надежным партнером Сербии - Александар Вучич Азербайджан является надежным партнером Сербии в поставках природного газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на заседании правительства заявил Президент Сербии Александар Вучич. Президент отметил, что в настоящее время потребление газа в стране составляет около 13,5-14,5 млн кубометров в день.
Азербайджан является надежным партнером Сербии - Александар Вучич
Азербайджан является надежным партнером Сербии в поставках природного газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на заседании правительства заявил Президент Сербии Александар Вучич.
Президент отметил, что в настоящее время потребление газа в стране составляет около 13,5-14,5 млн кубометров в день. На сегодняшний день запасы газа в подземных хранилищах как в Сербии, так и в Венгрии составляют около 430 милн кубометров.
Отметим, что Сербия является 8-й страной, снабжаемой азербайджанским газом. В настоящее время из Азербайджана ежедневно импортируется до 2,5 млн кубометров природного газа.
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