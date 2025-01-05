https://news.day.az/world/1720597.html В Японии гигантского тунца продали за более чем миллион долларов Голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по текущему курсу) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса. Как передает Day.Az, об этом объявили организаторы аукциона.
В Японии гигантского тунца продали за более чем миллион долларов
Голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по текущему курсу) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса.
Как передает Day.Az, об этом объявили организаторы аукциона.
Это стало вторым в истории проведения таких аукционов результатом - абсолютный рекорд был установлен в 1999 году, когда за тунца на торгах дали в полтора раза большую сумму. Как и в прошлые годы, проданный в воскресенье тунец был выловлен в районе северной префектуры Аомори
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