На Солнце зарегистрирована новaя вспышка высочaйшего класса

Зарегистрирована новaя вспышка высочaйшего класса Х на Солнце.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, вспышка такой мощности стала второй за 4 января.

Отмечается, что 4 января в 15:48 по московскому времени (16:48 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты.

Она стала второй за день и третьей по счету вспышкой высочайшего класса с начала 2025 года. Ранее в субботу сообщалось о вспышке Х1.1. Кроме того, 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.