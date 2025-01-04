Авария с участием пассажирского автобуса в Баку

Сегодня около 10:30 на 24-м километре трассы Баку-Газах произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как передает Day.Az, об этом сообщил инспектор Главного управления дорожной полиции, старший лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

Согласно информации, автобус "Baku Bus" столкнулся с грузовиком марки "Volvo", принадлежащим Таджикистану, с регистрационным номером 77-FF-02, который находился на обочине дороги.

В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб, двое получили ранения. Ведётся расследование инцидента.

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) также подтвердило, что авария произошла с автобусом маршрута №149, соединяющим посёлок Сахиль с одноимённой станцией метро.