https://news.day.az/world/1720576.html Сильное извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО В Индонезии началось первое извержение в наступившем году вулкана Мерапи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как вулкан Мерапи в Индонезии начинает свое первое извержение в наступившем году, сопровождаясь мощными выбросами пепла и лавы, что вызывает опасения среди местных жителей и властей.
Сильное извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО
В Индонезии началось первое извержение в наступившем году вулкана Мерапи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как вулкан Мерапи в Индонезии начинает свое первое извержение в наступившем году, сопровождаясь мощными выбросами пепла и лавы, что вызывает опасения среди местных жителей и властей.
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