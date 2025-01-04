https://news.day.az/world/1720576.html

Сильное извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО

В Индонезии началось первое извержение в наступившем году вулкана Мерапи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как вулкан Мерапи в Индонезии начинает свое первое извержение в наступившем году, сопровождаясь мощными выбросами пепла и лавы, что вызывает опасения среди местных жителей и властей.