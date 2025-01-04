Сильное извержение вулкана в Индонезии

В Индонезии началось первое извержение в наступившем году вулкана Мерапи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как вулкан Мерапи в Индонезии начинает свое первое извержение в наступившем году, сопровождаясь мощными выбросами пепла и лавы, что вызывает опасения среди местных жителей и властей.