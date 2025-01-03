Изменено время проведения матча "Нефтчи"

В расписании матчей 10-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) произошли изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что второй матч первого тура нового года состоится на день раньше запланированного срока.

Девятого января "Абшерон" примет "Нефтчи". Встреча, которая пройдет в Абшеронском ОСК, начнется в 19:00.

Перерыв в АБЛ завершится восьмого января. В этот день состоится один матч. Тур завершится 12 января.