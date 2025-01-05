Последние данные о состоянии актера Азера Бахшалиева

Из-за полиорганной недостаточности организм актера Азера Бахшалиева утратил способность к жизнедеятельности.

Об этом сообщили в Азербайджанском медицинском университете, передает Day.Az.

Начиная с вечера предыдущего дня, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии Азера Бахшалиева начались необратимые процессы.

В связи с этим, по решению родителей и близких, актер был перевезен домой сегодня.