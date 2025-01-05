https://news.day.az/culture/1720619.html Последние данные о состоянии актера Азера Бахшалиева Из-за полиорганной недостаточности организм актера Азера Бахшалиева утратил способность к жизнедеятельности. Об этом сообщили в Азербайджанском медицинском университете, передает Day.Az. Начиная с вечера предыдущего дня, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии Азера Бахшалиева начались необратимые процессы.
Последние данные о состоянии актера Азера Бахшалиева
Из-за полиорганной недостаточности организм актера Азера Бахшалиева утратил способность к жизнедеятельности.
Об этом сообщили в Азербайджанском медицинском университете, передает Day.Az.
Начиная с вечера предыдущего дня, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии Азера Бахшалиева начались необратимые процессы.
В связи с этим, по решению родителей и близких, актер был перевезен домой сегодня.
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