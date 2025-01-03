Полиция Германии потеряла контроль над аэропортами

Компьютерные системы федеральной полиции ФРГ вышли из строя в аэропортах по всей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Проблема затронула системы, которые сотрудники используют для осуществления контроля над въездом в Германию. "Наши коллеги вынуждены многое делать вручную, то, что раньше делала система. Сейчас мы пока еще справляемся", - приводит издание слова представителя федеральной полиции, которая в ФРГ отвечает за безопасность аэропортов.

В то же время телерадиокомпания WDR сообщает о длинных очередях, в частности в секторе безопасности, в аэропорту Дюссельдорфа. Пассажирам приходится ждать около двух часов. При этом пока пассажирам из стран, не входящих в Шенгенскую зону, из-за сбоя невозможно пройти контроль и попасть в Германию, отметила WDR.