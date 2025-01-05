https://news.day.az/society/1720598.html В Баку растет спрос на эти квартиры - ВИДЕО В Баку отмечается увеличение интереса к квартирам, расположенным на первом и последнем этажах многоквартирных домов. Как сообщает Day.Az, о причинах такой тенденции в интервью телеканалу Xəzər TV рассказал эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев.
В Баку растет спрос на эти квартиры - ВИДЕО
В Баку отмечается увеличение интереса к квартирам, расположенным на первом и последнем этажах многоквартирных домов.
Как сообщает Day.Az, о причинах такой тенденции в интервью телеканалу Xəzər TV рассказал эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев.
По его мнению, жильцы частных домов, попавших под программу сноса, нередко выбирают квартиры на нижних этажах многоэтажек.
"Жилье на первом и последнем этажах зачастую стоит на 10-20% дешевле аналогичных квартир на средних этажах, что делает их более привлекательными для покупателей с ограниченными средствами", - отметил Э.Фарзалиев.
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