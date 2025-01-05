В Баку растет спрос на эти квартиры

В Баку отмечается увеличение интереса к квартирам, расположенным на первом и последнем этажах многоквартирных домов.

Как сообщает Day.Az, о причинах такой тенденции в интервью телеканалу Xəzər TV рассказал эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его мнению, жильцы частных домов, попавших под программу сноса, нередко выбирают квартиры на нижних этажах многоэтажек.

"Жилье на первом и последнем этажах зачастую стоит на 10-20% дешевле аналогичных квартир на средних этажах, что делает их более привлекательными для покупателей с ограниченными средствами", - отметил Э.Фарзалиев.

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