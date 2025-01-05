В Армении арестован экс-заместитель начальника Генштаба

Суд арестовал бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Армении обвиняется в халатности.

Хачатрян был освобождён от занимаемой должности после того, как в феврале 2021 года он высмеял слова премьер-министра Николы Пашиняна о комплексах "Искендер".