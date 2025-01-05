https://news.day.az/world/1720599.html В Армении арестован экс-заместитель начальника Генштаба Суд арестовал бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Армении обвиняется в халатности.
В Армении арестован экс-заместитель начальника Генштаба
Суд арестовал бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Армении обвиняется в халатности.
Хачатрян был освобождён от занимаемой должности после того, как в феврале 2021 года он высмеял слова премьер-министра Николы Пашиняна о комплексах "Искендер".
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