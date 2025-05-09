Вертолёт с военными рухнул в водохранилище Шри-Ланки

В Шри-Ланке в результате падения военного вертолёта погибли шесть военнослужащих.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, трагедия произошла 9 мая.

По словам представителя ВВС страны, капитана группы Эранды Джиганаге, вертолёт Bell 212 рухнул в водохранилище Мадуру Оя, которое находится в центральной части острова. На борту воздушного судна находились около десяти военных.

По его словам, экипаж выполнял тренировочный полёт в рамках подготовки к военному параду, посвящённому завершению боевых действий. После катастрофы четверо бойцов спецподразделения и двое представителей ВВС скончались от полученных травм в больнице.

Причины происшествия пока не разглашаются.