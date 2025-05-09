Медстраховка в Азербайджане покроет больше лекарств

В Азербайджане ожидается включение ряда лекарственных препаратов в систему обязательного медицинского страхования.

Как передает Day.Az, об этом на запрос modern.az сообщает Государственное Агентство обязательного медицинского страхования.

Предусмотрено поэтапное покрытие стоимости лекарственных средств, отпускаемых по рецепту в амбулаторных условиях, за счёт обязательного медицинского страхования.

Согласно информации ведомства, начиная со второго полугодия 2025 года планируется включение в страховое покрытие препаратов, применяемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В последующие годы в систему также будут добавлены лекарства для лечения заболеваний пищеварительной и дыхательной систем.

Кроме того, планируется расширение Пакета медицинских услуг за счёт включения новых медицинских направлений и увеличения ассортимента существующих. В частности, речь идёт о кардиологии, нейрохирургии, общей хирургии, урологии, офтальмологии, травматологии, а также лабораторных услугах.