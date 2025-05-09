В Барде в реке утонул подросток

В Барде в реке утонул подросток.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в реке Тертер утонул 15-летний житель Агдамского района Али Фараджев.

Он приехал из Агдама в Барду на свадьбу. Причины инцидента расследуют местные правоохранительные органы.

Дом торжеств, где проводилась свадьба, расположен на берегу реки, где утонул подросток.

Водолазы МЧС извлекли тело утонувшего в реке Тертер подростка.

Тело передано по назначению.