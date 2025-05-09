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В Барде в реке утонул подросток

В Барде в реке утонул подросток. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в реке Тертер утонул 15-летний житель Агдамского района Али Фараджев. Он приехал из Агдама в Барду на свадьбу. Причины инцидента расследуют местные правоохранительные органы. Дом торжеств, где проводилась свадьба, расположен на берегу реки, где утонул подросток.