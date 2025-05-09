https://news.day.az/society/1751547.html В Барде в реке утонул подросток В Барде в реке утонул подросток. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в реке Тертер утонул 15-летний житель Агдамского района Али Фараджев. Он приехал из Агдама в Барду на свадьбу. Причины инцидента расследуют местные правоохранительные органы. Дом торжеств, где проводилась свадьба, расположен на берегу реки, где утонул подросток.
В Барде в реке утонул подросток
В Барде в реке утонул подросток.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в реке Тертер утонул 15-летний житель Агдамского района Али Фараджев.
Он приехал из Агдама в Барду на свадьбу. Причины инцидента расследуют местные правоохранительные органы.
Дом торжеств, где проводилась свадьба, расположен на берегу реки, где утонул подросток.
Водолазы МЧС извлекли тело утонувшего в реке Тертер подростка.
Тело передано по назначению.
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