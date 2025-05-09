Эксперт поделился преимуществами нейросетевой оптимизации труда

Нейросети позволяют автоматически собирать, анализировать и визуализировать данные за несколько секунд, что заметно упрощает рабочие процессы, отметил директор направления Data Fusion Лиги Цифровой Александр Кобозев.

Как передает Day.Az, он рассказал "Известиям", какие аспекты жизни могут облегчить такие технологии.

"Это подтверждают результаты исследования, опубликованные в Bloomberg: в среднем работники на 33% процента более продуктивны каждый час, когда они используют ИИ. Задачи, которые предполагают написание, редактирование текста, генерации контента, чаще передают чат-ботам. Нейросети помогают и в бытовых вещах с помощью системы устройств "умного" дома. Например, голосовые помощники находят рецепты, учитывая предпочтения и аллергии, устанавливают таймеры, запускают уборку и заказывают продукты", - отметил он.

Искусственный интеллект становится надежным помощником не только в решении рабочих вопросов, но и для выполнения домашней рутины, добавил эксперт. Например, он анализирует предпочтения и подбирает фильмы, музыку или товары. Вместе с тем умные гаджеты с ИИ становятся персональными тренерами - мотивируют учить языки, а также следить за питанием, сном и физической активностью.

"К тому же, актуальной функцией нейросетей стало планирование расписания на день - теперь человеку не надо тратить время, чтобы уместить все свои задачи на день в календарь, за него это сделает нейросеть. При этом она также может проанализировать их на критичность и расположить в зависимости от приоритета", - обратил внимание Кобозев.

По его мнению, в ближайшем будущем заменить людей полностью нейросети вряд ли смогут, ведь задача ИИ заключается не в том, чтобы конкурировать с человеком, а в том, чтобы облегчить его жизнь. Однако стоит помнить, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может привести к тому, что люди перестанут полагаться на себя в принятии решений и выполнении задач.

"Кроме этого, важно помнить о комплексе этических рисков, связанных с ИИ, с которыми необходимо работать", - заключил эксперт.