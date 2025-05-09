Искусство Азербайджана очаровало гостей выставки в Турции

Стенд Азербайджана на Международной выставке исламских искусств вызвал большой интерес у жителей и гостей турецкой столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспозиция нашей страны на выставке организована усилиями Азербайджанского культурного центра при посольстве нашей страны в Анкаре при поддержке Министерства культуры Азербайджана. В рамках четырехдневной выставки, проводимой в конгресс-центре ATO Congresium, представлены декоративные изделия, в том числе из дерева, национальные платки (келагаи), сувениры, куклы и ковры ручной работы.

С богатым культурным наследием Азербайджана посетителей выставки знакомят дизайнер, член Союза художников Азербайджана Эльнара Расулова, художник-дизайнер Парвана Мамедова, мастер по ковроткачеству Рухийя Сулейманова и мастер по дереву Шахин Расулов.

Э. Расулова рассказала, что привезла на выставку 15 ковров из своей коллекции, некоторые из которых носят названия "Одна нация, два государства", "Азербайджан-Турция" и "Семь красавиц". В числе прочих на стенде демонстрируются ковры Карабахской школы ковроткачества 19 и 20 вв., в том числе "Гасымушагы", которую передали в дар супруге Президента Турции Эмине Эрдоган.

Азербайджанский дизайнер выразила гордость возможностью ознакомления общественности братской страны с многовековым наследием ковроткачества Азербайджана.

Мастер прикладного искусства Парвана Мамедова, в свою очередь, рассказала, что уже во второй раз приезжает с работами в Анкару. "В ноябре прошлого года - в годовщину исторической победы в 44-дневной Отечественной войне я знакомила со своими работами любителей искусства Турции, провела мастер-класс. Очень рада возможности внести посильный вклад в пропаганду культуры нашей страны", - сказала художник-дизайнер, указав, что ее работы выставлялись ранее на многочисленных выставках, в том числе в Бурсе и Будапеште.

Она отметила значимость продолжения проектов Министерства культуры Азербайджана, нацеленных на пропаганду богатого культурного наследия нашей страны за рубежом. "Каждый деятель искусства - это зеркало и достояние своей страны", - подчеркнула П. Мамедова, рассказав, что уже более десяти лет изготавливает в Азербайджане куклы, в том числе из кожи, в национальном стиле и духе исторических миниатюр.

О значимости культурного сближения народов Азербайджана и Турции сказала также мастер по ковроткачеству Рухийя Сулейманова.

"Отрадно, что братство и дружба наших народов сегодня находит отражение и в искусстве, в том числе, посредством ковров. К примеру, на текущей выставке в Анкаре демонстрируется ковер с изображением флагов Азербайджана и Турции", - рассказала Р. Сулейманова, по словам которой, тесное взаимодействие культур очень важно для становления молодого поколения граждан. "У культуры - общий язык и он лучше всего пропагандирует опыт, богатство и наследие страны", - добавила она.

Мастер по дереву Шахин Расулов акцентировал внимание на высоком интересе гостей международной выставки к искусству Азербайджана. "Реакция и интерес посетителей стенда Азербайджана - лучшая награда для мастера", - сказал Ш. Расулов, который работает в своей сфере уже более 30 лет.

Экспозиция Азербайджана на Международной выставке исламских искусств в Анкаре открыта до 11 мая.