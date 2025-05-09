В Азербайджане пересмотрены механизмы НДС при безналичных операциях

В Азербайджане обновлены требования к безналичным расчётам по НДС.

Как передает Day.Az, министр экономики Микаил Джаббаров подписал постановление о внесении изменений в Правила проведения выездных налоговых проверок.

Согласно новым положениям, налогоплательщики, зарегистрированные в системе НДС, а также субъекты торговли и общественного питания с объёмом налогооблагаемых операций, превышающим 200 тысяч манатов в течение любого месяца за последние 12 месяцев, обязаны производить безналичные расчёты, если сумма операции превышает 2% от оборота за предыдущий месяц (включая НДС).

Для остальных налогоплательщиков установлено, что при достижении совокупной суммы операций свыше 15 тысяч манатов в течение календарного месяца расчёты также должны осуществляться исключительно в безналичной форме.

Поправки предусматривают также усиленный контроль над безналичной оплатой сборов за оказание услуг и другими платежами, поступающими в муниципальные бюджеты.

Кроме того, если 2% от оборота за прошлый месяц по реализованным товарам, работам или услугам составляет менее 30 тысяч манатов, то все расчёты, превышающие эту сумму, подлежат безналичному оформлению. При превышении этого показателя отметки в 50 тысяч манатов безналичными должны быть операции, превышающие соответствующую сумму.