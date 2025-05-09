есть погибшие и пострадавшие

В Масаллинском районе произошло тяжелое ДТП, во время которого погибли три человека, включая 2 детей, еще 3 пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

По предварительной информации, в результате того, что водитель автомобиля марки Toyota Prado (10-RV-404) Теймуров Ихтияр Алияр оглу, 1982 г.р., потерял управление, машина перевернулась.

Водитель получил травмы различной степени тяжести.

Пассажиры, находившиеся в автомобиле - дети водителя, Теймуров Али, 2023 г.р. и Теймурова Бану, 2016 г.р., родственник Алышов Айдын Тахмасиб оглу, 2002 г.р., скончались на месте.

По факту проводится расследование.

Фото - АПА