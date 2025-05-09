https://news.day.az/society/1751568.html В Агдаше перевернулся грузовик В Агдаше перевернулся тяжеловесный грузовик, в результате чего пострадали водитель и пассажир. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке основной магистрали Баку-Газах. Во время проишествия водитель топливозаправщика потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В Агдаше перевернулся грузовик
В Агдаше перевернулся тяжеловесный грузовик, в результате чего пострадали водитель и пассажир.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке основной магистрали Баку-Газах.
Во время проишествия водитель топливозаправщика потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Водитель и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время по факту проводится расследование.
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