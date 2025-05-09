Сборная Азербайджана отправилась в Словению

Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжит подготовку к Золотой лиге Европы за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с этой целью наша команда отправилась в Словению.

Сборная будет находиться здесь на тренировочном сборе с 9 по 17 мая. Позже наши волейболистки отправятся в Грецию. Тренировочный сбор в этой стране продлится до 24 мая.

Планируется также, что в ходе подготовки Азербайджан проведет контрольные матчи. Окончательный состав нашей команды станет известен после тренировочных сборов.

Отметим, что свои первые игры сборная проведет в Баку. Соперниками в этих матчах, которые состоятся 30 мая и 1 июня, станут Венгрия и Словения.