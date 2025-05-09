Баку примет Первый Международный конгресс нейрохирургов

Завтра в Баку пройдет Первый Международный конгресс нейрохирургов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное Обществом нейрохирургов Азербайджана, пройдет 10-11 мая.

Цель конгресса - обсуждение методов лечения в области нейрохирургии в соответствии с международными стандартами, применение инновационных технологий и внесение вклада в развитие этой сферы в Азербайджане.

В Первом Международном конгрессе нейрохирургов Азербайджана примут участие более 250 местных и зарубежных нейрохирургов и неврологов из 12 стран. Они обсудят самые актуальные вопросы в области хирургии основания черепа, хирургического лечения эпилепсии, педиатрической нейрохирургии, нейроонкологии, спинальной нейрохирургии и других областях.

В качестве почетного гостя на конгрессе будет присутствовать один из известных в мире нейрохирургов, британец Генри Марш.

В рамках конгресса пройдут интерактивные панельные дискуссии.