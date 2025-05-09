ЦИК Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики отправилась в Тирану для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут в Республике Албания 11 мая.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ЦИК Азербайджана.

Было отмечено, что по приглашению председателя ЦИК Республики Албания, направленному председателю ЦИК Азербайджанской Республики, в наблюдении за парламентскими выборами в Албании принимают участие заместитель председателя ЦИК Азербайджана Ровзат Гасымов и заведующий отделом Секретариата Рамин Нуралиев.

В рамках визита представители ЦИК Азербайджана также проведут встречи с руководством ЦИК Албании и другими официальными лицами, обсудят возможности углубления связей между высшими избирательными органами и обмена опытом в различных областях, связанных с выборами.

Азербайджанская делегация не только ознакомится с процессом подготовки к выборам, но и будет непосредственно наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.