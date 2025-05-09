Премьер Дании высказалась о росте разведактивности США

Премьер Дании Метте Фредериксен после появления в американских СМИ сообщений о наращивании разведывательной активности США в отношении Гренландии заявила, что союзные государства не должны вести шпионаж друг против друга.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.

По ее мнению, союзные государства "не имеют права" шпионить за своими партнерами.

7 мая министерство иностранных дел Дании вызвало посла США в стране.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что США планируют активизировать сбор разведывательных данных о Гренландии. Американские власти приняли соответствующее решение в связи с планами президента Дональда Трампа присоединить к стране датский остров.