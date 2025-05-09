"Нефтчи" объявил о доходах и расходах за прошлый год

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" опубликовал финансовый отчет за 2024 год.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, выручка "черно-белых" составила 28 миллионов 250 тысяч 286 манатов.

Доходы от спонсоров и рекламы составляют 3 миллиона 384 тысячи 835 манатов, прочие доходы - 22 миллиона 456 тысяч 200 манатов, а доходы от Фонда развития футбола - 2 миллиона 310 тысяч манатов.

Расходы столичного представителя составили 28 миллионов 195 102 маната. Из них 20 миллионов 263 тысячи 958 манатов - расходы на заработную плату и премии.

На амортизацию основных средств было выплачено 403 178 манатов, на амортизацию нематериальных активов - 967 818 манатов, а агентам (посредникам) - 85 000 манатов.

На женский футбол было потрачено 80 740 манатов, прочие расходы составили 6 394 408 манатов.