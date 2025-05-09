Концепция семьи в Азербайджане может быть готова к концу года

Концепция семьи может быть подготовлена до конца года.

Как передает Day.Az, об этом заявила сегодня журналистам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова после посещения могилы великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

По ее словам, подготовка документа - сложный и многоэтапный процесс.

"При разработке Концепции семьи мы изучили международный опыт. За редким исключением, подобные документы отсутствуют в большинстве стран, поскольку ранее не ощущалась необходимость в их принятии. Однако современные глобальные процессы - эрозия национальных и традиционных ценностей, усиление угроз национальной идентичности, а также различные формы давления - заставили нас пересмотреть подход к этим вопросам. Как известно, азербайджанский народ глубоко привержен своей национальной идентичности и истории, а потому принятие подобного документа приобретает особую значимость", - отметила Б.Мурадова.

Она подчеркнула, что независимо от того, насколько современным стало наше общество и каких успехов мы добились благодаря инновациям и развитию, мы должны продолжать движение вперед, опираясь на наши национальные ценности, культуру и историческое наследие: "Мы обязаны передать все это будущим поколениям. Именно поэтому разработка Концепции семьи крайне важна, и Госкомитет ведет активную работу в этом направлении. В процессе подготовки документа проводились встречи с представителями гражданского общества, интеллигенции и экспертами, собирались мнения и предложения, изучались обязательства других государственных структур".

Б.Мурадова сказала, что в настоящее время над концепцией работает специальная рабочая группа с участием профильных органов, отвечающих за реализацию семейной политики в стране: "Периодически проходят рабочие встречи. После завершения работы над документом мы направим его на согласование соответствующим органам".