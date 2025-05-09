Приоритеты и принципы Президента Азербайджана Ильхама Алиев

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Москве состоялся военный парад, посвященный 80-летия победы во Второй мировой войне. Совершенно очевидно, что Азербайджан сыграл ключевую роль в победе над фашистской Германией и ее союзниками. Речь идёт не только о более чем 600 000 азербайджанцев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, но и о стратегическом и экономическом вкладе нашей республики.

Бакинская нефть стала топливом Победы: она обеспечивала до 80% потребностей Красной армии в горюче-смазочных материалах. Без нефти из Азербайджана было бы невозможно остановить нацистскую машину под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и дойти до Берлина. Увы, несмотря на столь внушительный вклад республики в дело приближения великой Победы, Баку так и не получил в советское время звание города-героя.

Но в нашей республике всегда и высоко ценили подвиг тех, кто погиб в той страшной войне и кто, к счастью, выжил, совершив ратные и трудовые подвиги. Вот и сегодня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложили цветы к памятнику ему, почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом.

Также напомню, что еще 21 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу". Согласно документу, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет выделена единовременная материальная помощь в размере 2 500 манатов.

А вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 1 250 манатов.

Все это - яркий пример того глубочайшего уважения, внимания к подвигу тех, кто приближал Победу во Второй мировой войне. Также замечу, что именно военнослужащие ВС Азербайджана возглавили колонну с иностранными расчетами на параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Это тоже было очень символично. Ведь, с одной стороны была продемонстрирована дань уважения к памяти погибших во Второй мировой войне, а с другой стороны все увидели мощь, блестящую выучку победоносной азербайджанской армии.

Особая пикантность ситуации состояла в том, что наши командос, неся священный азербайджанский триколор прошли маршем по Красной площади и за всем этим наблюдал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тот самый армянский политик, который спровоцировал и проиграл 44-дневную войну. И тот самый армянский политик, который привык демонстрировать всевозможные "финты ушами".

Да, остается только иронично улыбнуться, глядя на очередной пример его беспринципности. Мы же помним, как много и очень резкого говорил он в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. Но в Москве они мило общались, улыбались друг другу. Но еще смешнее от понимания того, сколь нелепо выглядят различные армянские и зарубежные говоруны, утверждавшие, что соседняя страна "вышла из под влияния России и совершила исторический разворот в сторону Европы".

В реальности, Армения не только развернулась, но и наклонилась. Эта поза для нее привычна. Меняются только те, кто пользуется армянской готовностью удовлетворять желания того или иного ее покровителя. Говорить о какой-то независимости Армении, в сложившихся обстоятельствах и анализируя новейшую историю этой страны, не приходится.

Что такое настоящая независимость, принципиальность, последовательность и твердость в отстаивании национальных интересов - все это продемонстрировал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отказался от поездки в Москву по причине целого ряда шагов, которые были предприняты Россией. Напомню, что 25 декабря 2024 года вблизи города Актау произошла авиакатастрофа самолёта Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника.

Увы, Россией не было принесено никаких внятных, громких, публичных извинений. Не было объявлено о готовности найти и наказать виновных в данной катастрофе. Вместо этого российские пропагандисты начали распространять чушь о "столкновении пассажирского самолёта со стаей птиц" или "взрыве на его борту". При этом характер повреждений доказывает версию о том, что пассажирский самолёт авиакомпании AZAL был поражён российской системой ПВО "Панцирь-С".

Кроме того, мы увидели, как очень некорректно обошлись с депутатом Милли Меджлиса Азером Бадамовым. Ему объявили о запрете посещать территорию РФ уже после того, как он прибыл в Москву вместе с коллегами из парламента, собираясь отправиться в Астрахань на мероприятия, посвящённые 102-летию со дня рождения Гейдара Алиева. И снова официальной позиции России в связи с этим инцидентом не было. Снова в ход пошли "сливные бачки" российской пропаганды, ссылавшиеся на свои "источники".

Совокупность всех этих факторов, безусловно, оказало свое влияние на то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение не ездить в Москву на 9 мая. Впрочем, глава нашего государства бывал в Кремле и на Красной площади, когда подавляющее большинство лидеров разных стран мира там не бывали. Но, что еще важнее, весь мир увидел, каковы приоритеты Президента Азербайджана. Он сегодня совершил очередной визит на освобожденные территории нашей страны.

В итоге, он и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше и в открытии Шушинского лечебно-оздоровительного центра и в открытии мечети в селе Дашалты Шушинского района. Также глава нашего государства принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Да, Президент Азербайджана руководит работами по стремительному восстановлению и развитию всех освобожденных территорий. Что до Парада Победы, то таковой в нашей стране имел место по окончании 44-дневной войны, 10 декабря 2020 года, на Площади Свободы в Баку. Принимал его лично Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также приглашённый в качестве гостя Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так что, у нас давно уже есть своя великая Победа, своя победоносная армия и свое место проведения военных парадов.