Канцлер ФРГ призвал Трампа отменить торговые пошлины в отношении ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил отсутствие возможности для американцев обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Европейского союза, а не со всем объединением сразу. Слова политика приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Мерц поздравил Трампа с заключением американо-британского торгового соглашения.

"Я объяснил ему, что такое не будет возможным с другими европейскими странами, которые являются членами ЕС, потому что мы можем и хотим действовать единым фронтом в вопросах торговли", - сказал канцлер.

Он заявил Трампу, что усугублять торговый спор - не хорошая идея, лучшим вариантом были бы нулевые пошлины.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше - 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.