В МИД Китая прокомментировали отношения с Ватиканом

Китай рассчитывает на конструктивные отношения с Ватиканом под руководством папы Римского Льва XIV, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду на то, что Пекин сможет выстроить конструктивный диалог с Ватиканом по международным вопросам, которые представляют взаимный интерес сторон, а также продолжит способствовать постоянному улучшению отношений, вносить вклад в мир, стабильность, развитие и процветание.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь.