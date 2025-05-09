На территории Азербайджана ожидается усиление ветра - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На 10-11 мая в ряде регионов Азербайджана объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемыми ветреной погодой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, порывы западного ветра достигнут скорости 13,9-20,7 м/с.
Сильный ветер ожидается в следующих районах: Дашкесан, Гедабек, Гёйгёль, Шамкир, Агстафа, Гянджа, Нафталан, Газах, Геранбой, Мингячевир, Кельбаджар, Лачин, Физули, Джебраил, Зангилан, Гаджигабул, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Нефтчала, Сальян, Сабирабад, Хызы, Хачмаз, Ширван, Шабран, Шеки, Гах, Загатала, Балекан, Сиязянь, Огуз, Габала, Губа, Гусар, Гобустан, Ширван, Биласувар, Товуз, Самух, Саатлы, Барда, Тертер, Евлах и Агдам.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре