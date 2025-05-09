Битва за умы: как Азербайджан отражает идеологические атаки - АНАЛИЗ от Baku Network
Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network
На сайте Baku Network опубликована статья об информационных атаках на Азербайджан.
Day.Az представляет полный текст статьи:
В XXI веке информационные войны стали полноправным инструментом международной политики. Они используются для ослабления государств, дестабилизации общественного сознания, изменения внешнеполитических ориентаций и даже провоцирования внутренних конфликтов. Азербайджан, как одно из ключевых государств Южного Кавказа, оказался в эпицентре идеологического противостояния, где информационные атаки становятся не менее опасными, чем дипломатическое давление или гибридные формы вмешательства.
Особенно остро эта проблема проявилась после Второй Карабахской войны в 2020 году и масштабного восстановления суверенитета в 2023 году. Успех Азербайджана на военном и дипломатическом фронтах вызвал раздражение в ряде западных и региональных столиц, а также активизацию недружественных информационных стратегий, нацеленных на подрыв легитимности Баку, дискредитацию армии, и делегитимацию государственной политики в глазах как международной, так и внутренней аудитории.
Информационные атаки охватывают широкий спектр тем: от искажения истории и пропаганды "геноцида армян" до подрыва религиозной гармонии, манипуляции экологическими темами (в частности, вокруг COP29), обвинений в авторитаризме, давления на азербайджанскую молодежь через Telegram-каналы, и целенаправленного шельмования первых лиц государства. Всё это - часть системной политико-идеологической войны, финансируемой, координируемой и технологически реализуемой при участии внешних акторов, включая НПО, СМИ, дипмиссии, разведывательные структуры и цифровые платформы.
Враждебные информационные стратегии: источники, цели и типология
1. Типы враждебной информации
Анализ выявляет несколько устойчивых типов информации, применяемых в войне против Азербайджана:
Фейковые новости (fake news) - целенаправленно искажённые сообщения, часто распространяемые через Telegram, YouTube и англоязычные порталы.
Дезинформация с элементами правды - манипулятивные публикации, основанные на фактах, но искажённые под определённый нарратив.
Псевдоэкспертные материалы - публикации под авторством "международных экспертов" и НПО, действующих по методичкам, например Human Rights Watch, Freedom House или Reporters Without Borders.
Культурно-ценностная подрывная информация - распространение контента, направленного на подрыв национальных ценностей, института семьи, армии, религии.
Гибридная экопропаганда - экологические обвинения (например, по Зангезурскому медно-молибденовому комбинату), цель которых - легитимация внешнего вмешательства.
Психологическая война и моральное деморализование - системные попытки внушить чувство изоляции, вины, страха и неопределённости в обществе.
2. Основные источники информации
Западные медиа-платформы: BBC, Deutsche Welle, France 24, Radio Liberty, Eurasianet, OpenDemocracy и OC Media.
НПО и аналитические центры: Freedom House, Carnegie Europe, Human Rights Watch, Transparency International.
Телеграм-каналы и соцсети: армянские телеграм-платформы с азербайджанскими доменами, боты и каналы, маскирующиеся под независимую журналистику.
Армянская диаспора: через лоббистские структуры в США, Франции, Канаде и России (включая Armenian National Committee of America и European Armenian Federation).
Псевдожурналистские проекты: платформы, спонсируемые фондами George Soros' Open Society, European Endowment for Democracy, National Endowment for Democracy.
3. Цели информационной агрессии
Формирование образа Азербайджана как "авторитарного режима", "врага демократии" и "агрессора".
Подрыв доверия к армии, государственным институтам и руководству страны.
Привлечение международных санкций, изоляция от инвестиций и дискредитация внешней политики Баку.
Внедрение тревожных нарративов в молодёжную и интеллектуальную среду Азербайджана.
Эрозия единства между различными этноконфессиональными группами внутри страны.
Поддержка и создание симулякров "гражданского общества" как каналов внешнего давления.
Механизмы воздействия и технологии информационной агрессии
1. Конкретные примеры дезинформационных кампаний
А) Кампания "Автократия и COP29"
С осени 2023 года ряд европейских медиа начал активную кампанию, направленную на дискредитацию Азербайджана как страны-хозяина саммита COP29. Ключевые нарративы - "экологическая диктатура", "экспорт нефти за счёт экологии", "репрессии против экоактивистов". Эта линия активно продвигалась OC Media, Politico EU, Deutsche Welle, а также НПО вроде CEE Bankwatch Network и Climate Action Network.
Цель: сорвать имиджевый успех Азербайджана, подорвать его лидерство в климатической дипломатии, лишить Баку голоса в глобальной экологической повестке.
Б) Фейковая кампания "Преследования армян"
В начале 2024 года в соцсетях и англоязычных ресурсах стартовала координированная волна сообщений о якобы "геноциде армян" в Карабахе после 2023 года. Материалы сопровождались сфабрикованными фото, вырванными из контекста цитатами, интервью "беженцев", снятых в ереванских студиях.
Цель: создание прецедента для международного вмешательства, давление на МУС и механизм универсальной юрисдикции, а также попытка приравнять действия Азербайджана к преступлениям против человечности.
В) Атака через Telegram-каналы на молодёжную среду
С 2022 года наблюдается рост анонимных телеграм-каналов на азербайджанском и русском языках, ориентированных на молодёжь, вузы и либеральные круги. Примеры: "AzAlternativ", "Sivil Söz", "Gələcəyin cəmiyyəti". Под видом "просветительских" или "независимых" каналов вбрасывается контент с антимилитаристскими, антигосударственными и прозападными нарративами.
Цель: формирование "нового класса" оппозиционно настроенных молодых граждан, выведение их из национальной идентичности, внедрение идей гражданского неповиновения и восприятия Запада как единственной легитимной модели развития.
Г) Кампания дискредитации армии и ООС
Во время приграничных инцидентов и в ходе операции по установлению конституционного порядка в Карабахе (сентябрь 2023) активизировались фейки о "жестокостях азербайджанской армии". Фотографии и видео фальсифицировались или использовались из других регионов (например, Сирии или Ливии), а затем распространялись через армянские и западные ресурсы.
Цель: подрыв морального статуса ВС Азербайджана, деморализация офицеров и солдат, стимулирование антивоенного общественного мнения, попытка запустить санкционный механизм в рамках Совета Европы.
2. Используемые платформы и технологии
Telegram - главная платформа для анонимных вбросов, координации сетей ботов, атак на конкретных людей (doxxing) и трансляции контрнаративов.
Twitter (X) - платформа оперативной атаки через англоязычные треды с хештегами типа #FreeKarabakh, #BoycottCOP29, активно используется армянской и лоббистской сетью.
YouTube и TikTok - визуальное оформление нарративов, особенно в части "геноцида", "экоактивизма" и "социальной несправедливости".
Форумы и Reddit - особенно на субреддитах типа r/armenia, где формируются дискуссии и создаются цепочки вторичного распространения фейков.
Фондированные СМИ и сайты - Eurasianet, OC Media, JAMnews, публикующие материалы, переведённые на 4-5 языков, включая фарси, армянский, французский и турецкий.
3. Роль алгоритмов и искусственного интеллекта
По данным отчёта NATO StratCom Centre of Excellence (2024), активное использование ИИ в формировании deepfake-контента и генерации псевдоэкспертных статей стало новым оружием в гибридной войне. Азербайджан стал одной из целей "автоматизированных нарративных атак", при которых ИИ создает сотни материалов, мимикрирующих под аналитические обзоры, но наполненных ложными фактами.
Особенно опасны:
модели генерации новостей в реальном времени (GPT-подобные ИИ),
синтезированные голоса азербайджанских лидеров,
фейковые видеосвидетельства с якобы очевидцами "зачисток" в Карабахе.
Влияние дезинформации на общественное сознание и устойчивость государства
1. Эффекты на общественное мнение
Дезинформация оказывает многослойное воздействие на различные сегменты азербайджанского общества:
Молодёжь и студенты: подвержены влиянию через соцсети и Telegram, где распространяются антипатриотические, антиармейские и нигилистические нарративы. Формируется ложный образ "свободного Запада" как альтернативы, при этом собственная государственность подаётся как репрессивная и "отсталая".
Средний класс и интеллигенция: через псевдоэкспертные статьи и публикации НПО вбиваются сомнения в легитимности государственной политики. Особое внимание уделяется дискредитации религиозной терпимости, свободы слова и выборов.
Сельская периферия и религиозные круги: дезинформация активизирует попытки расшатать национальное единство на почве языка, веры и региональной принадлежности. Используются фейки о "гонениях на шиитов", "исламофобии", "запрете мечетей" и т.д.
По данным отчёта Центра анализа международных отношений (AIR Center, Баку, 2024), за 2023-2024 гг. в азербайджанском информационном пространстве было выявлено более 12 тысяч внешних вбросов деструктивного контента, из которых 65% распространялись на англоязычных и русскоязычных платформах, а 25% - на азербайджанском языке.
2. Угроза социальной стабильности
Уровень недоверия к институтам растёт в результате повторяемых атак на МВД, ВС, МВД, ЦИК. Это может привести к снижению мобилизационного потенциала в критических ситуациях.
Создаются искусственные поляризации в обществе - "прозападные против патриотов", "за экологию против за промышленность", "исламисты против светских" - которые в реальности не доминируют, но активно подпитываются извне.
Подрыв экономической стабильности через атаки на энергетические, транспортные и логистические проекты Азербайджана, включая Zəngəzur dəhlizi, TANAP, Bakı Limanı и т.д.
3. Геополитические последствия
Целью дезинформации является также:
Ослабление международной позиции Азербайджана - как надёжного партнёра в энергетике, логистике и безопасности;
Создание юридических прецедентов для санкционного давления;
Внедрение в международные структуры (ЕС, ООН, Совет Европы) ложной картины происходящего;
Попытка навязать посредничество третьих сил в армяно-азербайджанском урегулировании.
Государственная политика и медиасопротивление: стратегии защиты
1. Действия государственных структур
Центр анализа стратегических коммуникаций (STRATCOM) в 2023 году начал разрабатывать интегрированную систему реагирования на дезинформацию.
Министерство цифрового развития и транспорта реализует проект по кибергигиене и верификации контента в государственных учреждениях.
Министерство иностранных дел запустило серию англоязычных платформ, включая "Real Caucasus" и "Truth in Action", для контрнарративов за рубежом.
2. Инструменты медиапротива
Азербайджанские медиа активизировали борьбу на нескольких фронтах:
· Мониторинг и верификация: информационные ресурсы Baku Network, Trend, Day.az активно отслеживают дезинформационные вбросы, публикуют опровержения и формируют актуальные сводки по ключевым темам внешнеполитической и внутренней информационной повестки.
· Аналитика и контрнарратив: аналитические центры, такие как The Air Center, Topchubashov Center, ADA Universiteti, а также медиаплатформы (Real TV, İTV) публикуют экспертные мнения, аналитические обзоры и геополитические материалы на азербайджанском, английском и русском языках, обеспечивая информационный паритет на международной арене.
· Международные коллаборации: азербайджанские эксперты участвуют в международных форумах, конференциях и аналитических платформах, а их публикации регулярно выходят в таких изданиях, как The National Interest, Modern Diplomacy, TRT World и других авторитетных англоязычных СМИ.
Фактчекинг и медиаграмотность: проекты типа "Fakt Yoxla", "Təkzib et", образовательные кампании в школах и вузах при поддержке Министерства образования и медиаинститутов.
Успешные кейсы противодействия дезинформации
Оперативное разоблачение фейка об "уничтожении культурного наследия" в Карабахе (видеофейки из Алеппо, выданные за Агдам, были вскрыты на уровне МИД и медиаэкспертов).
Международная правовая защита азербайджанских позиций на форумах ООН и ICJ (международный иск против Армении по вопросам разрушения экологии и минной войны).
Информационный ответ на кампанию против COP29: успешное вовлечение климатических экспертов и блогеров в формирование позитивного образа Азербайджана как энергетического и экологического моста.
Как укрепить устойчивость Азербайджана к информационной агрессии
1. Общие выводы
Азербайджан сегодня является объектом целенаправленной, масштабной и многослойной информационной агрессии, в основе которой лежат политико-идеологические интересы внешних акторов - от отдельных государств и международных НПО до транснациональных медиа-платформ.
Основной вектор атак направлен на подрыв легитимности государственного курса, фрагментацию общественного мнения, дестабилизацию внутренней стабильности и ослабление международных позиций страны.
Современная информационная война ведётся в гибридной форме - сочетая высокие технологии, платформенную логику соцсетей, психологическое манипулирование и правозащитную риторику, ориентированную на международную аудиторию.
Несмотря на отдельные успешные кейсы сопротивления, Азербайджан пока не обладает полной системой стратегической устойчивости в информационном пространстве. Это касается как нормативной базы, так и институциональной координации, кадрового потенциала, медиаграмотности и технологической независимости.
2. Стратегические рекомендации
А) Институциональное усиление
Создание национального Центра информационного суверенитета и медиааналитики - с функциями мониторинга, анализа, прогноза, экстренного реагирования, разработки стратегий контрпропаганды и сопровождения международных юридических процессов.
Расширение полномочий STRATCOM и интеграция его с MFA, МВД, МО, Министерством образования и Советом по телевидению и радио в рамках единой системы стратегических коммуникаций.
B) Законодательные инициативы
Разработка закона о защите общества от информационных диверсий и киберпровокаций, с чёткими критериями дезинформации, фейков и информационного саботажа.
Создание механизмов межгосударственного реагирования на информационные атаки (в рамках ОТГБ, ОИС, Тюркского совета), включая возможность подачи жалоб в международные суды и цифровые платформы.
C) Поддержка национальных медиа
Финансирование и подготовка англоязычных и франкоязычных медиа, ориентированных на международную аудиторию, с привлечением профессионалов из сферы геополитической журналистики и digital storytelling.
Поддержка документальных проектов, расследований, мультимедийных платформ, в том числе в формате YouTube-сериалов, подкастов, инфографики, кратких видеоформатов - с целью контратаки враждебных нарративов.
D) Повышение медиаграмотности и гражданской устойчивости
Введение курсов медиабезопасности и цифрового суверенитета в школьную и вузовскую программы - при поддержке Министерства образования и медиапартнёров.
Создание интерактивных образовательных платформ по распознаванию дезинформации, методам фактчекинга, истории информационных войн.
Поддержка сети общественных медиаклубов и цифровых волонтёров, способных выступать первыми барьерами в защите информационного фронта.
E) Технологическая независимость
Ускоренное развитие национальных платформ мониторинга ИИ-контента, распознавания deepfake и сетевого анализа ботов и координированных кампаний.
Поддержка отечественных антибот-систем и алгоритмов проверки источников с возможностью оперативного реагирования на вбросы в соцсетях.
Дипломатическое давление на цифровые корпорации (Meta, Google, X, Telegram) с целью прозрачного модераторства, удаления фейков, деанонимизации враждебных сетей.
Информационная война - это не абстракция и не кратковременная угроза. Это структурная, долговременная и стратегическая реальность, в которой Азербайджан должен действовать проактивно, системно и без иллюзий. Современное общество защищается не только армией и дипломатией, но и медиаинфраструктурой, культурной уверенностью, гражданской стойкостью.
Сегодняшний Азербайджан - это мишень. Завтрашний - может стать примером. Но только при условии, что информационная безопасность будет поставлена в один ряд с территориальной целостностью и энергетическим суверенитетом.
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