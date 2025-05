Битва за умы: как Азербайджан отражает идеологические атаки

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья об информационных атаках на Азербайджан.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В XXI веке информационные войны стали полноправным инструментом международной политики. Они используются для ослабления государств, дестабилизации общественного сознания, изменения внешнеполитических ориентаций и даже провоцирования внутренних конфликтов. Азербайджан, как одно из ключевых государств Южного Кавказа, оказался в эпицентре идеологического противостояния, где информационные атаки становятся не менее опасными, чем дипломатическое давление или гибридные формы вмешательства.

Особенно остро эта проблема проявилась после Второй Карабахской войны в 2020 году и масштабного восстановления суверенитета в 2023 году. Успех Азербайджана на военном и дипломатическом фронтах вызвал раздражение в ряде западных и региональных столиц, а также активизацию недружественных информационных стратегий, нацеленных на подрыв легитимности Баку, дискредитацию армии, и делегитимацию государственной политики в глазах как международной, так и внутренней аудитории.

Информационные атаки охватывают широкий спектр тем: от искажения истории и пропаганды "геноцида армян" до подрыва религиозной гармонии, манипуляции экологическими темами (в частности, вокруг COP29), обвинений в авторитаризме, давления на азербайджанскую молодежь через Telegram-каналы, и целенаправленного шельмования первых лиц государства. Всё это - часть системной политико-идеологической войны, финансируемой, координируемой и технологически реализуемой при участии внешних акторов, включая НПО, СМИ, дипмиссии, разведывательные структуры и цифровые платформы.

Враждебные информационные стратегии: источники, цели и типология

1. Типы враждебной информации

Анализ выявляет несколько устойчивых типов информации, применяемых в войне против Азербайджана:

Фейковые новости (fake news) - целенаправленно искажённые сообщения, часто распространяемые через Telegram, YouTube и англоязычные порталы.

Дезинформация с элементами правды - манипулятивные публикации, основанные на фактах, но искажённые под определённый нарратив.

Псевдоэкспертные материалы - публикации под авторством "международных экспертов" и НПО, действующих по методичкам, например Human Rights Watch, Freedom House или Reporters Without Borders.

Культурно-ценностная подрывная информация - распространение контента, направленного на подрыв национальных ценностей, института семьи, армии, религии.

Гибридная экопропаганда - экологические обвинения (например, по Зангезурскому медно-молибденовому комбинату), цель которых - легитимация внешнего вмешательства.

Психологическая война и моральное деморализование - системные попытки внушить чувство изоляции, вины, страха и неопределённости в обществе.

2. Основные источники информации

Западные медиа-платформы: BBC, Deutsche Welle, France 24, Radio Liberty, Eurasianet, OpenDemocracy и OC Media.

НПО и аналитические центры: Freedom House, Carnegie Europe, Human Rights Watch, Transparency International.

Телеграм-каналы и соцсети: армянские телеграм-платформы с азербайджанскими доменами, боты и каналы, маскирующиеся под независимую журналистику.

Армянская диаспора: через лоббистские структуры в США, Франции, Канаде и России (включая Armenian National Committee of America и European Armenian Federation).

Псевдожурналистские проекты: платформы, спонсируемые фондами George Soros' Open Society, European Endowment for Democracy, National Endowment for Democracy.

3. Цели информационной агрессии

Формирование образа Азербайджана как "авторитарного режима", "врага демократии" и "агрессора".

Подрыв доверия к армии, государственным институтам и руководству страны.

Привлечение международных санкций, изоляция от инвестиций и дискредитация внешней политики Баку.

Внедрение тревожных нарративов в молодёжную и интеллектуальную среду Азербайджана.

Эрозия единства между различными этноконфессиональными группами внутри страны.

Поддержка и создание симулякров "гражданского общества" как каналов внешнего давления.

Механизмы воздействия и технологии информационной агрессии

1. Конкретные примеры дезинформационных кампаний

А) Кампания "Автократия и COP29"

С осени 2023 года ряд европейских медиа начал активную кампанию, направленную на дискредитацию Азербайджана как страны-хозяина саммита COP29. Ключевые нарративы - "экологическая диктатура", "экспорт нефти за счёт экологии", "репрессии против экоактивистов". Эта линия активно продвигалась OC Media, Politico EU, Deutsche Welle, а также НПО вроде CEE Bankwatch Network и Climate Action Network.

Цель: сорвать имиджевый успех Азербайджана, подорвать его лидерство в климатической дипломатии, лишить Баку голоса в глобальной экологической повестке.

Б) Фейковая кампания "Преследования армян"

В начале 2024 года в соцсетях и англоязычных ресурсах стартовала координированная волна сообщений о якобы "геноциде армян" в Карабахе после 2023 года. Материалы сопровождались сфабрикованными фото, вырванными из контекста цитатами, интервью "беженцев", снятых в ереванских студиях.

Цель: создание прецедента для международного вмешательства, давление на МУС и механизм универсальной юрисдикции, а также попытка приравнять действия Азербайджана к преступлениям против человечности.

В) Атака через Telegram-каналы на молодёжную среду

С 2022 года наблюдается рост анонимных телеграм-каналов на азербайджанском и русском языках, ориентированных на молодёжь, вузы и либеральные круги. Примеры: "AzAlternativ", "Sivil Söz", "Gələcəyin cəmiyyəti". Под видом "просветительских" или "независимых" каналов вбрасывается контент с антимилитаристскими, антигосударственными и прозападными нарративами.

Цель: формирование "нового класса" оппозиционно настроенных молодых граждан, выведение их из национальной идентичности, внедрение идей гражданского неповиновения и восприятия Запада как единственной легитимной модели развития.

Г) Кампания дискредитации армии и ООС

Во время приграничных инцидентов и в ходе операции по установлению конституционного порядка в Карабахе (сентябрь 2023) активизировались фейки о "жестокостях азербайджанской армии". Фотографии и видео фальсифицировались или использовались из других регионов (например, Сирии или Ливии), а затем распространялись через армянские и западные ресурсы.

Цель: подрыв морального статуса ВС Азербайджана, деморализация офицеров и солдат, стимулирование антивоенного общественного мнения, попытка запустить санкционный механизм в рамках Совета Европы.

2. Используемые платформы и технологии

Telegram - главная платформа для анонимных вбросов, координации сетей ботов, атак на конкретных людей (doxxing) и трансляции контрнаративов.

Twitter (X) - платформа оперативной атаки через англоязычные треды с хештегами типа #FreeKarabakh, #BoycottCOP29, активно используется армянской и лоббистской сетью.

YouTube и TikTok - визуальное оформление нарративов, особенно в части "геноцида", "экоактивизма" и "социальной несправедливости".

Форумы и Reddit - особенно на субреддитах типа r/armenia, где формируются дискуссии и создаются цепочки вторичного распространения фейков.

Фондированные СМИ и сайты - Eurasianet, OC Media, JAMnews, публикующие материалы, переведённые на 4-5 языков, включая фарси, армянский, французский и турецкий.

3. Роль алгоритмов и искусственного интеллекта

По данным отчёта NATO StratCom Centre of Excellence (2024), активное использование ИИ в формировании deepfake-контента и генерации псевдоэкспертных статей стало новым оружием в гибридной войне. Азербайджан стал одной из целей "автоматизированных нарративных атак", при которых ИИ создает сотни материалов, мимикрирующих под аналитические обзоры, но наполненных ложными фактами.

Особенно опасны:

модели генерации новостей в реальном времени (GPT-подобные ИИ),

синтезированные голоса азербайджанских лидеров,

фейковые видеосвидетельства с якобы очевидцами "зачисток" в Карабахе.

Влияние дезинформации на общественное сознание и устойчивость государства

1. Эффекты на общественное мнение

Дезинформация оказывает многослойное воздействие на различные сегменты азербайджанского общества:

Молодёжь и студенты: подвержены влиянию через соцсети и Telegram, где распространяются антипатриотические, антиармейские и нигилистические нарративы. Формируется ложный образ "свободного Запада" как альтернативы, при этом собственная государственность подаётся как репрессивная и "отсталая".

Средний класс и интеллигенция: через псевдоэкспертные статьи и публикации НПО вбиваются сомнения в легитимности государственной политики. Особое внимание уделяется дискредитации религиозной терпимости, свободы слова и выборов.

Сельская периферия и религиозные круги: дезинформация активизирует попытки расшатать национальное единство на почве языка, веры и региональной принадлежности. Используются фейки о "гонениях на шиитов", "исламофобии", "запрете мечетей" и т.д.

По данным отчёта Центра анализа международных отношений (AIR Center, Баку, 2024), за 2023-2024 гг. в азербайджанском информационном пространстве было выявлено более 12 тысяч внешних вбросов деструктивного контента, из которых 65% распространялись на англоязычных и русскоязычных платформах, а 25% - на азербайджанском языке.

2. Угроза социальной стабильности

Уровень недоверия к институтам растёт в результате повторяемых атак на МВД, ВС, МВД, ЦИК. Это может привести к снижению мобилизационного потенциала в критических ситуациях.

Создаются искусственные поляризации в обществе - "прозападные против патриотов", "за экологию против за промышленность", "исламисты против светских" - которые в реальности не доминируют, но активно подпитываются извне.

Подрыв экономической стабильности через атаки на энергетические, транспортные и логистические проекты Азербайджана, включая Zəngəzur dəhlizi, TANAP, Bakı Limanı и т.д.

3. Геополитические последствия

Целью дезинформации является также:

Ослабление международной позиции Азербайджана - как надёжного партнёра в энергетике, логистике и безопасности;

Создание юридических прецедентов для санкционного давления;

Внедрение в международные структуры (ЕС, ООН, Совет Европы) ложной картины происходящего;

Попытка навязать посредничество третьих сил в армяно-азербайджанском урегулировании.

Государственная политика и медиасопротивление: стратегии защиты

1. Действия государственных структур

Центр анализа стратегических коммуникаций (STRATCOM) в 2023 году начал разрабатывать интегрированную систему реагирования на дезинформацию.

Министерство цифрового развития и транспорта реализует проект по кибергигиене и верификации контента в государственных учреждениях.

Министерство иностранных дел запустило серию англоязычных платформ, включая "Real Caucasus" и "Truth in Action", для контрнарративов за рубежом.

2. Инструменты медиапротива

Азербайджанские медиа активизировали борьбу на нескольких фронтах:

· Мониторинг и верификация: информационные ресурсы Baku Network, Trend, Day.az активно отслеживают дезинформационные вбросы, публикуют опровержения и формируют актуальные сводки по ключевым темам внешнеполитической и внутренней информационной повестки.

· Аналитика и контрнарратив: аналитические центры, такие как The Air Center, Topchubashov Center, ADA Universiteti, а также медиаплатформы (Real TV, İTV) публикуют экспертные мнения, аналитические обзоры и геополитические материалы на азербайджанском, английском и русском языках, обеспечивая информационный паритет на международной арене.

· Международные коллаборации: азербайджанские эксперты участвуют в международных форумах, конференциях и аналитических платформах, а их публикации регулярно выходят в таких изданиях, как The National Interest, Modern Diplomacy, TRT World и других авторитетных англоязычных СМИ.

Фактчекинг и медиаграмотность: проекты типа "Fakt Yoxla", "Təkzib et", образовательные кампании в школах и вузах при поддержке Министерства образования и медиаинститутов.

Успешные кейсы противодействия дезинформации

Оперативное разоблачение фейка об "уничтожении культурного наследия" в Карабахе (видеофейки из Алеппо, выданные за Агдам, были вскрыты на уровне МИД и медиаэкспертов).

Международная правовая защита азербайджанских позиций на форумах ООН и ICJ (международный иск против Армении по вопросам разрушения экологии и минной войны).

Информационный ответ на кампанию против COP29: успешное вовлечение климатических экспертов и блогеров в формирование позитивного образа Азербайджана как энергетического и экологического моста.

Как укрепить устойчивость Азербайджана к информационной агрессии

1. Общие выводы

Азербайджан сегодня является объектом целенаправленной, масштабной и многослойной информационной агрессии, в основе которой лежат политико-идеологические интересы внешних акторов - от отдельных государств и международных НПО до транснациональных медиа-платформ.

Основной вектор атак направлен на подрыв легитимности государственного курса, фрагментацию общественного мнения, дестабилизацию внутренней стабильности и ослабление международных позиций страны.

Современная информационная война ведётся в гибридной форме - сочетая высокие технологии, платформенную логику соцсетей, психологическое манипулирование и правозащитную риторику, ориентированную на международную аудиторию.

Несмотря на отдельные успешные кейсы сопротивления, Азербайджан пока не обладает полной системой стратегической устойчивости в информационном пространстве. Это касается как нормативной базы, так и институциональной координации, кадрового потенциала, медиаграмотности и технологической независимости.

2. Стратегические рекомендации

А) Институциональное усиление

Создание национального Центра информационного суверенитета и медиааналитики - с функциями мониторинга, анализа, прогноза, экстренного реагирования, разработки стратегий контрпропаганды и сопровождения международных юридических процессов.

Расширение полномочий STRATCOM и интеграция его с MFA, МВД, МО, Министерством образования и Советом по телевидению и радио в рамках единой системы стратегических коммуникаций.

B) Законодательные инициативы

Разработка закона о защите общества от информационных диверсий и киберпровокаций, с чёткими критериями дезинформации, фейков и информационного саботажа.

Создание механизмов межгосударственного реагирования на информационные атаки (в рамках ОТГБ, ОИС, Тюркского совета), включая возможность подачи жалоб в международные суды и цифровые платформы.

C) Поддержка национальных медиа

Финансирование и подготовка англоязычных и франкоязычных медиа, ориентированных на международную аудиторию, с привлечением профессионалов из сферы геополитической журналистики и digital storytelling.

Поддержка документальных проектов, расследований, мультимедийных платформ, в том числе в формате YouTube-сериалов, подкастов, инфографики, кратких видеоформатов - с целью контратаки враждебных нарративов.

D) Повышение медиаграмотности и гражданской устойчивости

Введение курсов медиабезопасности и цифрового суверенитета в школьную и вузовскую программы - при поддержке Министерства образования и медиапартнёров.

Создание интерактивных образовательных платформ по распознаванию дезинформации, методам фактчекинга, истории информационных войн.

Поддержка сети общественных медиаклубов и цифровых волонтёров, способных выступать первыми барьерами в защите информационного фронта.

E) Технологическая независимость

Ускоренное развитие национальных платформ мониторинга ИИ-контента, распознавания deepfake и сетевого анализа ботов и координированных кампаний.

Поддержка отечественных антибот-систем и алгоритмов проверки источников с возможностью оперативного реагирования на вбросы в соцсетях.

Дипломатическое давление на цифровые корпорации (Meta, Google, X, Telegram) с целью прозрачного модераторства, удаления фейков, деанонимизации враждебных сетей.

Информационная война - это не абстракция и не кратковременная угроза. Это структурная, долговременная и стратегическая реальность, в которой Азербайджан должен действовать проактивно, системно и без иллюзий. Современное общество защищается не только армией и дипломатией, но и медиаинфраструктурой, культурной уверенностью, гражданской стойкостью.

Сегодняшний Азербайджан - это мишень. Завтрашний - может стать примером. Но только при условии, что информационная безопасность будет поставлена в один ряд с территориальной целостностью и энергетическим суверенитетом.