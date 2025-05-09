https://news.day.az/world/1751517.html В Пакистане отменены почти 150 рейсов В Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отменены 42 рейса из Исламабада, 36 рейса из Лахора и 34 вылета из Карачи.
В Пакистане отменены почти 150 рейсов
В Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отменены 42 рейса из Исламабада, 36 рейса из Лахора и 34 вылета из Карачи.
8 мая аэропорты по всему Пакистану были закрыты на несколько часов, что затронуло 400 рейсов: 130 из них были отменены, а 24 перенаправлены в другие аэропорты. 9 мая полеты возобновились.
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