В Пакистане отменены почти 150 рейсов

В Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отменены 42 рейса из Исламабада, 36 рейса из Лахора и 34 вылета из Карачи.

8 мая аэропорты по всему Пакистану были закрыты на несколько часов, что затронуло 400 рейсов: 130 из них были отменены, а 24 перенаправлены в другие аэропорты. 9 мая полеты возобновились.