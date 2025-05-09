https://news.day.az/sport/1751555.html Сборная Азербайджана обыграла Белоруссию в товарищеском матче Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет провела контрольный матч против сверстников из Белоруссии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоялась в Баку, где обе команды проходят учебно-тренировочные сборы. Подопечные азербайджанской сборной одержали победу со счётом 2:1.
Сборная Азербайджана обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет провела контрольный матч против сверстников из Белоруссии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоялась в Баку, где обе команды проходят учебно-тренировочные сборы. Подопечные азербайджанской сборной одержали победу со счётом 2:1.
Авторами голов стали Омар Косаев и Руслан Гулиев.
Отметим, что 11 мая между командами состоится повторный товарищеский матч.
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