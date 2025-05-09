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Сборная Азербайджана обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет провела контрольный матч против сверстников из Белоруссии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоялась в Баку, где обе команды проходят учебно-тренировочные сборы. Подопечные азербайджанской сборной одержали победу со счётом 2:1.