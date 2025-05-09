Сборная Азербайджана обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет провела контрольный матч против сверстников из Белоруссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоялась в Баку, где обе команды проходят учебно-тренировочные сборы. Подопечные азербайджанской сборной одержали победу со счётом 2:1.

Авторами голов стали Омар Косаев и Руслан Гулиев.

Отметим, что 11 мая между командами состоится повторный товарищеский матч.