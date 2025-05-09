В Азербайджане отменены регистрационные расходы объектов по производству препаратов для животных.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О ветеринарии".

Согласно закону, для ведения учета соответствия объектов производства биологических препаратов для животных требованиям ветеринарного законодательства их регистрация Агентством продовольственной безопасности будет проводиться на основании информации, предоставленной министерством экономики в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях", и расходы, связанные с регистрацией, будут отменены.

Согласно закону, учет соответствия объектов по производству биологических препаратов для животных требованиям ветеринарного законодательства будет вестись Агентством продовольственной безопасности Азербайджана на основе данных, представленных министерством экономики в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях" и отменены регистрационные расходы.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.