https://news.day.az/politics/1751565.html Личный состав ВВС Азербайджана отправился в Турцию - ФОТО - ВИДЕО Военнослужащие и авиационные средства азербайджанской армии, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anadolu Ankası-2025" ("Anatolian Phoenix-2025") в городе Конья, отправились в братскую Турцию, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Личный состав ВВС Азербайджана отправился в Турцию - ФОТО - ВИДЕО
Военнослужащие и авиационные средства азербайджанской армии, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anadolu Ankası-2025" ("Anatolian Phoenix-2025") в городе Конья, отправились в братскую Турцию, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На международных учениях с участием военнослужащих разных стран нашу страну представят группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики "Су-25".
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