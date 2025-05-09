Личный состав ВВС Азербайджана отправился в Турцию

Военнослужащие и авиационные средства азербайджанской армии, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anadolu Ankası-2025" ("Anatolian Phoenix-2025") в городе Конья, отправились в братскую Турцию, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На международных учениях с участием военнослужащих разных стран нашу страну представят группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики "Су-25".