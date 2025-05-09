https://news.day.az/unusual/1751450.html Индия прекратила водную блокаду Пакистана - ВИДЕО Плотина на реке Ченаб открыла ворота в Джамму и Кашмире. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как открываются ворота контролируемой Индией плотины в Реаси, что позволяет воде из реки Ченаб течь в Пакистан.
Индия прекратила водную блокаду Пакистана - ВИДЕО
Плотина на реке Ченаб открыла ворота в Джамму и Кашмире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как открываются ворота контролируемой Индией плотины в Реаси, что позволяет воде из реки Ченаб течь в Пакистан.
Ранее Индия приостановила выполнение своих обязательств по Договору о водах Инда и закрыла 4 крупные плотины для Пакистана.
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