Индия прекратила водную блокаду Пакистана

Плотина на реке Ченаб открыла ворота в Джамму и Кашмире.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как открываются ворота контролируемой Индией плотины в Реаси, что позволяет воде из реки Ченаб течь в Пакистан.

Ранее Индия приостановила выполнение своих обязательств по Договору о водах Инда и закрыла 4 крупные плотины для Пакистана.