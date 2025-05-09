Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США

Китай должен открыть свой рынок для США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента, это было бы очень хорошо для Пекина. Он добавил, что закрытые рынки больше не работают.

В следующей публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении китайских товаров.