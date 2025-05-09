https://news.day.az/world/1751545.html Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США Китай должен открыть свой рынок для США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам президента, это было бы очень хорошо для Пекина. Он добавил, что закрытые рынки больше не работают.
Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США
Китай должен открыть свой рынок для США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам президента, это было бы очень хорошо для Пекина. Он добавил, что закрытые рынки больше не работают.
В следующей публикации Трамп назвал правильными пошлины в размере 80% в отношении китайских товаров.
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