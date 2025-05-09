https://news.day.az/world/1751482.html В Грузии произошло землетрясение В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8. Как передает Day.Az со ссылкой на Спутник Грузия, землетрясение произошло на северо-востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, землетрясение произошло на северо-востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.
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