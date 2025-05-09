В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, землетрясение произошло на северо-востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.