https://news.day.az/society/1751497.html В Абшеронском районе горит цех В Службу спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по номеру "112" поступила предварительная информация о пожаре на производственном объекте в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.
В Абшеронском районе горит цех
В Службу спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по номеру "112" поступила предварительная информация о пожаре на производственном объекте в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны, Службы спасения особого риска, а также Сумгайытского регионального центра.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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