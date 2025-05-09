В Абшеронском районе горит цех

В Службу спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по номеру "112" поступила предварительная информация о пожаре на производственном объекте в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны, Службы спасения особого риска, а также Сумгайытского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.