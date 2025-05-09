Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 мая принял участие в церемонии открытия животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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