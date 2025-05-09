https://news.day.az/officialchronicle/1751523.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 мая принял участие в церемонии открытия животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 мая принял участие в церемонии открытия животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət на территории села Ханабад Ходжалинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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