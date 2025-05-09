В Румынии утвердили результат первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии утвердил результат первого тура выборов президента. Об этом сообщило агентство Agerpres, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Конституционный суд также отклонил жалобу бывшего кандидата в президенты Румынии Себастьяна Попеску, который просил аннулировать первый тур выборов, так как два прошедших во второй тур кандидата, по его мнению, пользовались благоприятным отношением в социальных сетях, в результате чего воля граждан была искажена.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40,96% голосов, Дан в два раза меньше - 20,27%.
Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.
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