Президент Ильхам Алиев поздравил Фридриха Мерца
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному Канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Федеральный Канцлер,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии.
Азербайджано-германские отношения имеют обширную повестку дня. Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами во всех направлениях, в частности, в области экономики, торговли, энергетики, в том числе альтернативной и возобновляемой энергии, в гуманитарной и других сферах.
Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Германией, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях и наполнения его новым содержанием в интересах наших народов.
Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Вашему дружественному народу постоянного процветания",- говорится в письме.
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