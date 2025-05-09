Мексика подала в суд на Google

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что власти страны подали иск против корпорации Google из-за переименования Мексиканского залива в "Американский" в картографическом сервисе Google Maps, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На ежедневной пресс-конференции Шейнбаум заявила, что иск находится на рассмотрении. Она подчеркнула, что Мексика добивается соблюдения указа правительства США о переименовании, в котором речь идет только о части залива, относящейся к континентальному шельфу США.

По мнению мексиканской стороны, США не имеют полномочий переименовывать весь залив.

"Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована", - подчеркнула Шейнбаум.