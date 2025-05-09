Аномальные осадки на засушливом Аравийском полуострове

Аномальные для засушливого Аравийского полуострова осадки продолжаются уже второй год.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео обстановка в Саудовской Аравии 7 и 8 мая.