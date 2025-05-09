https://news.day.az/world/1751520.html Аномальные осадки на засушливом Аравийском полуострове - ВИДЕО Аномальные для засушливого Аравийского полуострова осадки продолжаются уже второй год. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в Саудовской Аравии 7 и 8 мая.
Аномальные осадки на засушливом Аравийском полуострове - ВИДЕО
Аномальные для засушливого Аравийского полуострова осадки продолжаются уже второй год.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в Саудовской Аравии 7 и 8 мая.
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