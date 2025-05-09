Си Цзиньпин проигнорировал Пашиняна

На вчерашнем приеме от имени президента РФ для прибывших в Москву иностранных лидеров произошел неловкий для армянского премьера момент.

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Бакинский Бурила".

Председатель КНР Си Цзиньпин проигнорировал Никола Пашиняна, поприветствовав при этом только Лукашенко.

Будет совсем смешно, если выяснится, что Си даже не знает, кто Пашинян такой.