https://news.day.az/politics/1751479.html Си Цзиньпин проигнорировал Пашиняна - ВИДЕО На вчерашнем приеме от имени президента РФ для прибывших в Москву иностранных лидеров произошел неловкий для армянского премьера момент. Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Бакинский Бурила". Председатель КНР Си Цзиньпин проигнорировал Никола Пашиняна, поприветствовав при этом только Лукашенко.
Си Цзиньпин проигнорировал Пашиняна - ВИДЕО
На вчерашнем приеме от имени президента РФ для прибывших в Москву иностранных лидеров произошел неловкий для армянского премьера момент.
Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Бакинский Бурила".
Председатель КНР Си Цзиньпин проигнорировал Никола Пашиняна, поприветствовав при этом только Лукашенко.
Будет совсем смешно, если выяснится, что Си даже не знает, кто Пашинян такой.
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