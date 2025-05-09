Ереван тридцать лет водил армян за нос

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на целую неделю испортил настроение реваншистам и сепаратистам, завив в парламенте, что Республика Армения никогда не признавала "нкр". Карабахский клан, противостоящий действующим властям, старается обходить эту тему стороной, обвиняя официальный Ереван в крахе "миацума". Но факт остается фактом - Армения никогда не признавала "независимости" аннексированных ею азербайджанских территорий.

Мирзоян напомнил реваншистам, что Армения еще в начале 90-х признала территориальную целостность Азербайджана, подписав Алма-Атинскую декларацию, и в последующем не раз, при прежних президентах, ставила подпись под документами, где прописывалась территориальная целостность.

Скажем больше - этот принцип содержится даже в Мадридских принципах, на которые уповала Армения и которые ставит себе в заслугу "карабахский клан". Обойти этот принцип было совершенно невозможно, и вся поддержка армянам со стороны посредников строилась исключительно на личном интересе держав.

Мирзоян привел цитату из Хельсинкского Заключительного акта. В главе 8 под заголовком "Право народов на равноправие и самоопределение" говорится, что участвующие стороны обязуются уважать права народов на равноправие и самоопределение, действуя всегда в соответствии с целями и принципами Устава ООН и нормами международного права, включая те, которые касаются территориальной целостности.

Напомним, что армянская сторона, апеллируя к международному праву для оправдания военной агрессии против Азербайджана, чаще всего ссылалась именно на Хельсинкский Заключительный акт. Расчет, видимо, делался на непросвещенность масс и на проармянскую позицию посредников. Те, кто знал, о чем гласит этот международный акт, молчали, так как были заинтересованы в продолжении армянской оккупации как инструмента давления на Баку.

Нет сомнений, что в курсе были и прежние правители Армении. Сегодня они выпрыгивают из штанов, доказывая, что все было на мази. Но правда в том, что ни Тер-Петросян, ни Кочарян, ни Саргсян так и не признали "независимости" Карабахского региона Азербайджана и не смели говорить также о "воссоединении" оккупированных территорий с Арменией. Почему? Потому что знали - сделать это согласно международному праву абсолютно невозможно.

Одним словом, армянам тридцать лет морочили голову, и озвученная Мирзояном правда не может не испортить настроения реваншистам, продолжающим обманывать толпу, не привыкшую думать собственной головой.