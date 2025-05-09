Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Льва XIV
Президент Ильхам Алиев направил Папе Римскому Льву XIV поздравительное письмо по случаю его избрания Папой Римским, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас с избранием Папой Римским.
Нынешний уровень отношений, искренний диалог и взаимопонимание между Азербайджаном и Святым Престолом носят образцовый характер. Мы придаем особое значение развитию связей со Святым Престолом.
В Азербайджане, обладающем многовековыми богатыми традициями толерантности и мультикультурными ценностями, сохранение религиозно-духовного и этнокультурного многообразия составляет одно из основных направлений государственной политики.
Верю, что плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет и впредь успешно продолжаться нашими совместными усилиями во имя продвижения общечеловеческих ценностей и создания атмосферы взаимопонимания и доверия между цивилизациями.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в предстоящей высшей миссии во имя общечеловеческих и священных целей", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре