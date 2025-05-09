Названы десять лучших смартфонов на Android

Наиболее оцененным смартфоном месяца оказался Huawei nova 12 Ultra - им довольны 99,46% пользователей. Следом идут Honor Magic 7 RSR Porsche Design (99,33%) и Huawei Mate 70 Pro+ (98,77%).

Четвертое место досталось Huawei Mate 70 RS Ultimate Design (97,14%), а пятое - Xiaomi 15 Ultra, который получил 96,36% положительных отзывов.

Шестое место досталось флагманскому Oppo Find X8 Ultra (96,19%), седьмое - Huawei Pura 70 Pro+ (96,15%), а восьмое - прошлогоднему Samsung Galaxy S24+ (94,23%).

Подборку замыкают Meizu 21 Pro, которым довольны 93,73% пользователей, и складной Vivo X Fold3 Pro, собравший 93,65% положительных оценок.

В AnTuTu подчеркнули, что подборка основана на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках устройств. Чем больше положительных оценок с пятью звездами, тем выше оценка смартфона. В апреле лучшим устройством был признан Huawei Mate 70 Pro+.