https://news.day.az/world/1751536.html Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении начала процедуру выражения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель партии Овик Агазарян на своей странице в Facebook.
Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна
Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении начала процедуру выражения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель партии Овик Агазарян на своей странице в Facebook.
"Уполномочен заявить, что мы инициируем процедуру выражения вотума недоверия (импичмента) премьер-министру Армении Николу Пашиняну", - написал он.
По словам Агазаряна, имя кандидата на пост нового главы правительства будет объявлено 20 мая.
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