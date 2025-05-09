Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна

Объединенная национальная конституционная партия (ОНКП) Армении начала процедуру выражения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель партии Овик Агазарян на своей странице в Facebook.

"Уполномочен заявить, что мы инициируем процедуру выражения вотума недоверия (импичмента) премьер-министру Армении Николу Пашиняну", - написал он.

По словам Агазаряна, имя кандидата на пост нового главы правительства будет объявлено 20 мая.