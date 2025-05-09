Трагическая смерть мужчины в Бейлагане

В Бейлагане мужчина, занимавшийся ремонтными работами, погиб после падения с электроопоры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Кябирли Бейлаганского района.

В результате происшествия погиб Муртузали Исмайылов, 1958 года рождения.

По факту проводится расследование прокуратурой Бейлаганского района.