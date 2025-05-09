https://news.day.az/society/1751485.html Трагическая смерть мужчины в Бейлагане В Бейлагане мужчина, занимавшийся ремонтными работами, погиб после падения с электроопоры. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Кябирли Бейлаганского района. В результате происшествия погиб Муртузали Исмайылов, 1958 года рождения. По факту проводится расследование прокуратурой Бейлаганского района.
Трагическая смерть мужчины в Бейлагане
В Бейлагане мужчина, занимавшийся ремонтными работами, погиб после падения с электроопоры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Кябирли Бейлаганского района.
В результате происшествия погиб Муртузали Исмайылов, 1958 года рождения.
По факту проводится расследование прокуратурой Бейлаганского района.
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