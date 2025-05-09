Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Эквадора
Президент Ильхам Алиев направил Даниэлю Нобоа Асину поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост Президента Республики Эквадор, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Эквадор.
Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего развития дружественных отношений между Азербайджаном и Эквадором, расширения взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Эквадора",- говорится в письме.
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